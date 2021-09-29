Морская авиация провела учебное бомбометание на полигоне в Крыму

Экипажи самолетов Су-30СМ и Су-24М морской авиации Черноморского флота России выполнили практическое бомбометание на полигоне в Крыму. Об этом сообщил руководитель отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан 2 ранга Алексей Рулёв, передает РИА «Новости».

Отмечается, что согласно военному сценарию, самолет-разведчик Су-24МР зафиксировал объекты условного противника в горной местности. Для ликвидации противника в небо были подняты истребители ЧФ. Они нанесли бомбовый удар по объектам «врага» и выполнили пуски неуправляемых ракет, уничтожив мишенные позиции, имитирующие объекты условного противника.

По словам Рулёва, в ходе маневров экипажи Су-30СМ и Су-24М отработали нормативы по экстренному вылету с аэродрома базирования и выполнили элементы сложного пилотажа, чтобы их не заметили средства противовоздушной обороны условного противника на различных высотах как одиночно, так в составе пар.

25 сентября https://www.gazeta.ru/army/news/2021/09/25/16590061.shtml, что около 20 кораблей Черноморского флота России возвращаются на места дислокации после совместных учений Крымской и Новороссийской военно-морских баз.

Российские корабли выполнили ракетные и артиллерийские стрельбы на учениях в Черном море. Маневры ЧФ России проходили на фоне учений на Украине с участием США и ряда стран НАТО.