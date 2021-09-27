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Military Watch рассказал, зачем Запад уничтожил украинские Ту-160

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Скрынников/РИА «Новости»

После распада Советского Союза Украина получила большую часть парка советских стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160. Авторы журнала The Millitary Watch объяснили, почему украинские ВВС уничтожили больше половины машин в конце 1990-х годов.

По данным издания, Китай хотел приобрести бомбардировщики, однако планы Пекина были сорваны западными странами.

«США и их европейские союзники предприняли попытку предотвратить подписание Украиной соглашения о продаже, предоставив киевскому правительству, испытывающему нехватку наличных средств, средства на утилизацию своего парка бомбардировщиков, а не на продажу их Китаю», — отмечает издание.

По мнению авторов материла, это отбросило развитие бомбардировочной авиации Китая на десятилетия назад. Как отмечает издание, США и европейские союзники заплатили Украине, чтобы она утилизировала бомбардировщики. Большинство Ту-160, доставшихся дальней авиации Украины, уничтожили в рамках американской программы Нанна-Лугара.

Ранее сообщались, что два российских стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет над водами Баренцева и Норвежского морей.

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