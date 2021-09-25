Лавров прокомментировал создание альянса AUKUS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях Генеральной ассамблеи ООН заявил, что создание военно-политического альянса Австралии, Великобритании и Соединенных Штатов AUKUS может повлиять на взаимоотношения Евросоюза и России, сообщает ТАСС.

«Последствия того, что там происходит, конечно, мы можем на себе ощутить. Это может повлиять и на наши отношения с Европейским союзом, может вызвать интерес в Евросоюзе к тому, чтобы с нами все-таки сотрудничать, используя очевидные геополитические и геостратегические преимущества нахождения на одном огромном континенте. Тем более что центр мирового развития смещается в Азиатский регион», — рассказал Лавров.

Ранее в Китае не исключили первый ядерный удар по США из-за AUKUS.

16 сентября стало известно, что австралийские власти приняли решение разорвать контракт с Францией на строительство 12 ударных подводных лодок стоимостью 90 млрд австралийских долларов ($66 млрд). США и Великобритания, учредившие вместе с Австралией трехсторонний альянс AUKUS, обещают Канберре технологии строительства атомных подлодок. После этого Париж объявил, что отзывает послов из США и Австралии для консультаций. Основной задачей новых субмарин должно стать сдерживание китайского подводного флота.