Минобороны готовит ВДВ к регулярным высадкам в темноте

Минобороны готовит воздушно-десантные войска к регулярным масштабным ночным высадкам, пишут «Известия» со ссылкой на источники в ведомстве.

«Ночное десантирование полка, а не батальона станет важным и непростым этапом... Я не припомню, чтобы такие учения проводили в СССР. Да, полки десантировались, но делали это днем. Именно полк считается боевой единицей, имеющей в своем распоряжении все необходимое для выполнения самых серьезных задач – у них своя артиллерия, противотанковые средства и подразделение БПЛА [беспилотных летательных аппаратов]», — рассказал председатель Союза десантников Валерий Юрьев.

По его словам, ночные действия более «внезапны» и дают ряд преимуществ — противнику сложнее поразить парашютистов в воздухе, а будет проще незаметно выдвинуться к месту выполнения задачи.

Эксперимент по ночному десантированию впервые прошел на недавних учениях «Запад-2021», российское военное ведомство признало его успешным.

По данным минобороны Минобороны, в операции задействовали более двух десятков cамолетов военно-транспортной авиации Ил-76. Они одновременно произвели выброску подразделений ВДВ с высот от 600 до 4 тыс. метров на две площадки. Управление велось с самолетов А-50У. С воздуха их прикрывали истребители Су-30СМ, а также вертолеты Ка-52 и Ми-8АМТШ. После приземления десантники выполнили захват полевого аэродрома и уничтожили условного противника при поддержке артиллерии и средств ПВО.