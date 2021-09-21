Кабулов обсудил с руководством «Талибана*» ситуацию в Афганистане

Специальный представитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов поучаствовал во встрече с назначенным движением «Талибан (организация запрещена в России)» главой временного правительства Афганистана муллой Мохаммадом Хасаном Ахундом. Об этом сообщает РИА «Новости».

Кабулов принял участие в переговорах на ряду с коллегами из Пакистана и КНР. От российской стороны поднимались такие вопросы, как нынешняя ситуация в Афганистане, будущее страны.

Как подчеркнул представитель движения Мохаммад Наим, на повестке дня стоял вопрос дальнейшего взаимодействия с Россией, а также экономическая ситуация.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что соответствующая встреча с Кабуловым и представителями «Талибан» проходила. Дальнейшие подробности переговоров не приводятся.

30 августа Соединенные Штаты полностью вывели из Афганистана свой военный контингент. После этого талибы значительно нарастили темпы наступления и 15 августа без боя установили полный контроль над Кабулом. Впоследствии боевики заявили о своей полной победе в стране и сформировали новое правительство.