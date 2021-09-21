Захарова назвала дезинформацией данные Запада о российско-белорусских учениях

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва считает дезинформацией данные Запада по российско-белорусским учениям «Запад-2021». Об этом дипломат сообщила в ходе пресс-конференции с журналистами.

«В чем только нас не обвиняют - и в сокрытии данных, и предоставлении неверной информации об их масштабах, превышении численного порога», — отметила Захарова.

По ее словам, в Москве обратили внимание на «срежисированную» на Западе тему несоответствия совместных российско-белорусских учений «Запад-2021» критериям Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Захарова подчеркнула, что при этом, Россия неоднократно подтверждала, что в полном объеме исполняет свои обязательства по Венскому документу.

»[Россия] обеспечивает необходимый уровень транспарентности военной деятельности как на своей территории, так и в ходе мероприятий с союзниками, и давно стала самой проверяемой страной по смыслу Венского документа 2011 года», — резюмировала официальный представитель МИД РФ.

Ранее командующий объединенных сил вооруженных сил Украины Сергей Наев выразил опасение в том, что российские военнослужащие могут остаться на территории Белоруссии после проведенных там учений «Запад — 2021».

В масштабных совместных учениях «Запад-2021» принимали участие около 200 тысяч человек, более 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе свыше 290 танков, более 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, около 15 кораблей.