NRK: Норвегия потребовала от России проводить военные учения открыто

Министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен потребовал от России проводить военные учения «Запад-2021» открыто и предсказуемо. Об этом сообщает NRK.

По словам министра, подобные мероприятия должны проводить открыто, чтобы не провоцировать возникновения недоразумений и непреднамеренной эскалации конфликтов.

«Мы призываем Россию быть открытыми в отношении своих учений и выполнять обязательства в соответствии с Венским документом», — заявил Бакке-Йенсен.

Он добавил, что Россия укрепляет свои силовые позиции на севере. По словам министра обороны, российские военные активности проводят на приближенных территориях с Норвегией, «как на севере, так и на юге». Бакке-Йенсен подчеркнул, что Норвегия и ее союзники «внимательно следят за развитием событий».

Ранее завершились российско-белорусские военные учения «Запад-2021».

Всего по данным Минобороны в активной фазе учений «Запад-2021» на территории России и Белоруссии было задействовано около 200 тыс. военных, по 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 боевых кораблей.