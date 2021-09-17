В правительстве рассказали, когда может начаться серийное производство истребителя Checkmate

Серийное производство истребителя пятого поколения Checkmate может начаться в 2025-2026 году. Такой прогноз дал вице-премьер Юрий Борисов, сообщает РИА «Новости».

По его словам, летные испытания нового легкого тактического истребителя начнутся в 2023 году, и при наличии спроса организация массового производства займет еще несколько лет. При этом в случае опоздания он рискует оказаться невостребованным на рынке, где присутствуют американские и китайские модели.

«Два критерия: быстрый вывод его на рынок и разумная цена - это его характеристики, которые позволят ему занять соответствующую нишу», - сказал вице-премьер.

Борисов также выразил надежду, что на новейший российский истребитель будет спрос, так как он обладает «рядом характеристик, соответствующих истребителям пятого поколения, в частности - внутрифюзеляжной подвеской всех авиационных средств поражения».

Обозреватель The National Interest ранее написал, что оснащение и конкурентоспособная стоимость Су-75 Checkmate позволит ему обойти самолеты зарубежных производителей. Он отметил, что при минимальной стоимости в $25-30 млн Су-75 Checkmate является конкурентом шведского многоцелевого истребителя Saab JAS-39 Gripen и французского самолета Dassault Rafale.

Истребитель Checkmate («Шах и мат») — был представлен в день открытия международного авиационно-космического салона МАКС-2021. Это первый в России легкий многоцелевой истребитель пятого поколения с одним двигателем. Его первый полет запланирован на 2023 год. Стоимость новейшего самолета оценили в $25-30 млн.