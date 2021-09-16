Китай не пустил немецкий фрегат в порт Шанхая

Китай отклонил запрос на стоянку в Шанхае немецкого военного фрегата. Об этом сообщает AFP. Судно находится с миссией в Индо-Тихоокеанском бассейне.

Такое решение Пекин не смог принять сразу. Ему понадобилось несколько недель на размышления. Как отмечает издание, это является ударом по надеждам Германии на снятие региональной напряженности, связанной с морской торговлей.

В Берлине полагали, что такая стоянка может помочь в вопросе.

«Бавария» — военный корабль длиной 139 метров с более чем 200 членами экипажа. Их миссия началась 2 августа и должна продлится полгода. Отмечается, что это первая почти за 20 лет миссия ФРГ в Индо-Тихоокеанском бассейне. Корабль планирует зайти в порты Сингапура, Японии, Южной Кореи и Австралии.

Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр указала, что цель плавания — это способствовать стабильности в регионе и уважению международного права.

Ранее в минобороны ФРГ заявили о необходимости высоких расходов на вооружение из-за действий РФ. Крамп-Карренбауэр полагает, что с развитием технологий растут и вызовы, в частности, становится больше гибридных угроз. Министр считает, что также вызовов становится больше на региональном уровне, например, «с учетом поведения России» и «системного противостояния с Китаем».