Премьер Австралии подтвердил разрыв рекордного оборонного контракта с Францией

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон подтвердил, что страна выходит из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group. Об этом сообщает сайт австралийского кабмина.

По словам премьера, Австралия больше не будет продолжать программу обычных подводных лодок класса Attack.

«Правительство хотело бы поблагодарить персонал подводных лодок класса Attack, Naval Group, правительство Франции и Lockheed Martin Australia за их усилия. Однако ускорение изменений в региональной безопасности делает обычные подлодки непригодными для наших оперативных нужд в предстоящие десятилетия», — cказано в заявлении Моррисона.

Он отметил, что Франция продолжит быть невероятно важным партнером Австралии в Тихоокеанском регионе. Политик выразил надежду, что Париж и Канберра смогут преодолеть последствия этого «трудного и разочаровывающего» решения, которое отвечает национальным интересам его государства.

Австралия заключила с Naval Group договор на строительство 12 подлодок в 2016 году. Это соглашение стало крупнейшим оборонным контрактом в истории страны. Строительство новых субмарин оценивалось в $50 млрд (около $40 млрд).