Власти США не подтвердили информацию о предоставлении Украине «Железного купола»

В Белом доме не подтвердили информацию о передаче Украине системы противоракетной обороны «Железный купол». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря администрации американского президента Джен Псаки.

«Мне нужно уточнить это (передаче Украине системы ПРО «Железный купол» — прим. ред.) у коллег. Я знаю, что мы объявляли о предоставлении дополнительного содействия на той встрече [президентов США и Украины]. Но по поводу подробностей мне нужно уточнить у коллег», — сказала Псаки.

Ранее советник офиса украинского президента, пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что «Железный купол» поможет вооруженным силам страны защитить значимые гражданские и военные объекты.

До этого издание Politico сообщило, что в конгрессе США обсуждается вопрос о включении в законопроект об обороне на 2022 год поправки, обязывающей Белый дом продать или передать Украине новые системы противовоздушной обороны, в том числе две системы «Железный купол», купленных американкой стороной у Израиля еще два года назад.

«Железный купол» создан израильской компанией Rafael. Армия Израиля пользуется этой системой с 2011 года.