Власти Японии считают, что запущенные Северной Кореей ракеты были баллистическими

Японские власти считают что ракеты, которые были запущены Северной Кореей в сторону Японского моря, могли быть баллистическими. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на премьера страны Есихидэ Суга.

«Это возмутительный поступок, который несет угрозу стабильности и безопасности нашей страны и региона», — уточнил Суга.

Как добавил премьер-министр, по оценке правительства, ракеты рухнули за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Ранее КНДР испытала новую крылатую ракету большой дальности. По словам руководителя Центра международной безопасности РАН Алексея Арбатова, все новые ракеты КНДР имеют ядерные боеприпасы. Сотрудник Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов полагает, что реальной угрозы от нового оружия КНДР нет.

Также в Совфеде заявляли, что испытания КНДР новой крылатой ракеты угрозу России не несут.