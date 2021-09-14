В Пентагоне заявили, что война США с Россией и Китаем будет ужасной для всего мира

Цель США должна состоять в том, что никогда не вести войну с Россией и Китаем, так как это приведет к разрушительным последствиям для всего мира. Об этом заявил заместитель главы Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Хайтен на видеоконференции, организованной вашингтонским Институтом.

Американский генерал назвал холодную войну «самой значительной конфронтацией между двумя великими державами», так как это были «первые две великие державы», которые «обладали огромным арсеналом ядерного оружия». При этом, как отметил Хайтен, обе страны вели политику сдерживания и не воевали друг с другом.

Что касается великих держав, нашей целью должно быть никогда не вступать в войну с Китаем, никогда не вступать в войну с Россией, потому что этот день будет ужасным днем для планеты, ужасным днем для наших стран. Он разрушит мир», — сказал он.

Говоря о России, Хайтен отметил успехи в рамках стратегического диалога.

«Мы добивались неплохого успеха с Советским Союзом, а теперь и с Россией. Мы ведем переговоры с Россией по стратегической стабильности, чтобы убедиться, что мы понимаем, в какой ситуации мы находимся. И это касается не только ядерной сферы, но и космической», — отметил генерал, добавив, что аналогичные переговоры необходимо вести и с Китаем.

Ранее Хайтен заявил, что Россия представляет собой растущую угрозу для США из-за того, что, в отличие от американских, российские ядерные силы полностью модернизированы.