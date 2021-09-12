Израиль обстрелял позиции «Хамас» в секторе Газа

Израиль обстрелял инфраструктурные объекты «Хамаса» в секторе Газа, сообщает пресс-служба военного ведомства страны в Twitter.

«В ответ на ракетный обстрел сегодня вечером мы нанесли удар по подземному цеху по производству ракет «Хамас», месту хранения оружия, учебному комплексу и туннелю для террористов», — говорится в сообщении.

Ранее в ведомстве заявили, что со стороны сектора Газа на юг Израиля была выпущена ракета, которую удалось перехватить в воздухе при помощи системы ПВО «Железный купол».

До этого палестинцы обвинили Израиль в убийстве подростка. По их словам, во время спецоперации в лагере беженцев Балата на западном берегу Иордана был убит 15-летний Имад Халед Салех Хашаш. Минздрав Палестины объявил, что он скончался от огнестрельного ранения в голову. Израильская армия, в свою очередь, заявила, что во время задержания некоего подозреваемого по солдатам начали стрелять, и они вынуждены были открыть ответный огонь.

Очередное обострение отношений между Израилем и «Хамас» началось в мае 2021 года после того, как Израиль стал выселять арабов из квартала Шейх-Джаррах. После взаимных ракетных ударов стороны договорились о прекращении огня.