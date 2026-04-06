В Совфеде объяснили проблемы с электрокарами в России

Передвигаться по России на электрокарах пока сложно из-за нехватки зарядных станций. Об этом заявил заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин в беседе с ТАСС.

«У меня у самого электрокар, и у меня был опыт, когда я пытался переехать на автомобиле из Санкт-Петербурга в Москву. Это приключение у меня заняло порядка девяти часов. Если мы говорим про стандартные наши автомобили, то на них поездка составляет от пяти до шести часов», — сказал Шейкин.

По его мнению, для развития электротранспорта в России нужно развивать инфраструктуру.

В феврале этого года на московском автозаводе «Москвич» началось производство новых электромобилей под брендом UMO, разработанных специально для города и работы в такси. Первой локализованной моделью стал электрокроссовер UMO5. Уже в ближайший месяц сто таких машин поступят в таксопарки Москвы. Всего до конца года планируется выпустить 3 тысячи электромобилей.

UMO 5 — пятиместный кроссовер с багажником более 400 литров и открывающимися на 90º задними дверями. Он адаптирован под российский климат, заряда батареи должно хватать на 420 км летом и 350 км в морозную погоду.

Ранее россиянам рассказали, когда электромобиль выгоднее машины на бензине.

 
