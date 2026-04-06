В России стартовала акция «Монетная неделя»

В России с 6 апреля стартовала акция «Монетная неделя». Об этом сообщили в Банке России.

«Акция пройдет с 6 по 18 апреля. В эти дни можно будет обменять накопившиеся монеты на бумажные деньги в банковских отделениях и в магазинах, которые участвуют в акции», — сообщили в пресс-службе.

В акции примут участие более 16 тысяч торговых точек и 4 тысяч подразделений банков. Монеты можно будет не только обменять, но и внести на свой банковский счет.

До этого сообщалось, что Банк России и российский кабмин хотят сделать карту «Мир» единым инструментом доступа ко всем госльготам.

В 2026 году в России стартовало масштабное внедрение цифрового рубля в бюджетный процесс и банковскую сферу. Так, с 1 января появилась возможность перечислять средства в бюджет и осуществлять переводы федеральным учреждениям в цифровых рублях.

Ранее сообщалось, что Банк России хочет запретить купюры и монеты, похожие на настоящие рубли.