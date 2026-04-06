В Одессе введут трудовую повинность. Об этом сообщает издание «Думская».

Утверждается, что распоряжение об этом подписала исполняющая обязанности начальника областной военной администрации Надежда Задорожная.

В публикации отмечается, что трудоспособных жителей города будут привлекать к выполнению общественно полезных работ в условиях военного положения.

По данным издания, к работам привлекут как трудоспособных, так и безработных граждан в возрасте от 18 до 65 лет. Предполагается, что они займутся строительством и ремонтом укрытий, погрузкой гуманитарной помощи и изготовлением маскировочных сеток.

В ночь на 6 апреля глава местной областной военной администрации Сергей Лысак заявил, что Одесса подвергалась массированной атаке.

В начале апреля первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что ВС РФ ждут тяжелые бои за крупные города Украины. Он выразил мнение, что без взятия Харькова, Одессы и Николаева окончательно расправиться с противником не получится.

Ранее в Одессе сняли на видео, как молодой человек сбежал от военкомов по крыше машины.