Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Общество

В Одессе введут трудовую повинность

Безработных жителей Одессы привлекут к ликвидации последствий российских ударов
Nina Liashonok/Reuters

В Одессе введут трудовую повинность. Об этом сообщает издание «Думская».

Утверждается, что распоряжение об этом подписала исполняющая обязанности начальника областной военной администрации Надежда Задорожная.

В публикации отмечается, что трудоспособных жителей города будут привлекать к выполнению общественно полезных работ в условиях военного положения.

По данным издания, к работам привлекут как трудоспособных, так и безработных граждан в возрасте от 18 до 65 лет. Предполагается, что они займутся строительством и ремонтом укрытий, погрузкой гуманитарной помощи и изготовлением маскировочных сеток.

В ночь на 6 апреля глава местной областной военной администрации Сергей Лысак заявил, что Одесса подвергалась массированной атаке.

В начале апреля первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что ВС РФ ждут тяжелые бои за крупные города Украины. Он выразил мнение, что без взятия Харькова, Одессы и Николаева окончательно расправиться с противником не получится.

Ранее в Одессе сняли на видео, как молодой человек сбежал от военкомов по крыше машины.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
