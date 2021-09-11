В армии Украины не считают угрозой совместные учения российских и белорусских военных

Генерал-лейтенант Сергей Наев, который командует объединенными силами вооруженных сил Украины, заявил в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера», что не видит непосредственной угрозы в совместных войсковых учениях России и Белоруссии «Запад-2021». Выпуск опубликован на Youtube.

«Они (учения — прим. ред.) проходят на известном количестве полигонов, нам известна численность этих войск, и в настоящее время, прямо сейчас, непосредственной угрозы, в частности в плане создания ударных группировок, а также проведения соответствующих мероприятий по подготовке агрессии в отношении Украины, не видно», — сказал Наев.

Он отметил, что участниками маневров стали 2,5 тыс. военнослужащих, и эта численность «не является критичной». В учениях задействовано небольшое количество бронетехники и авиации, добавил военачальник.

Однако, по словам генерала, с 2014 года сохраняется вероятность того, что российская армия начнет широкомасштабное наступление на Украину.

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, также приглашенный на программу, сказал, что отрабатываемые на маневрах сценарии, несут серьезные риски для Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не исключает полномасштабную войну с Россией.