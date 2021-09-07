Талибы* в Кабуле начали стрелять для разгона участников антипакистанской акции

Боевики радикального афганского движения «Талибан (организация запрещена в России)» в Кабуле начали стрелять для разгона участников антипакистанской акции. Об этом сообщает РИА «Новости».

До этого во вторник, 7 сентября, жители афганской столицы вышли на акцию протеста из-за прибытия в город главы межведомственной разведки Пакистана Фаиза Хамида по приглашению талибов. Протестующие стартовали к северу от Кабула и прошли до пакистанского посольства.

Ранее лидер сопротивления в афганской провинции Панджшер Ахмада Масуд заявил, что боевиками «Талибана» командуют военные и спецслужбы из Пакистана. Он подчеркнул, что талибы недостаточно сильны, чтобы все делать в одиночку.

6 сентября «Талибан» запретил афганским СМИ публиковать соответствующее заявление лидера ополченцев.

В августе на фоне вывода из Афганистана военного контингента США «Талибан» захватил все крупные города и погранпереходы в стране. Однако провинция Панджшер до сих пор остается неприступной. Талибы более двух недель пытались штурмовать регион после сообщений о неудачных переговорах с лидером афганских ополченцев Ахмадом Масудом, который, в частности, потребовал 30% мест в правительстве Афганистана, вооружение и технику. Ополченцам удавалось отбивать наступление без особого труда.