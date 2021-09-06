Польское издание требует от правительства вести диалог с Россией «на языке силы»

Польский еженедельник Tygodnik TVP опубликовал статью, в которой автор, Петар Петрович, призвал польское правительство разговаривать с Россией «на языке силы».

«Россияне стремятся, чтобы страны нашего региона ощущали угрозу, а Североатлантический альянс снизил активность на своем восточном фланге. <…> НАТО следует повысить активность в этом регионе», — пишет Петрович, описывая российско-белорусские стратегические учения «Запад-2021».

По мнению автора статьи, Польша должна оценивать оборонительные учения как вызов в свою сторону и готовой дать вооруженный ответ.

Ранее Польша испугалась учений России и Белоруссии на фоне кризиса с мигрантами

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркивал, что совместные стратегические учения России и Белоруссии «Запад-2021» проводятся для тренировки и боевого слаживания вооруженных сил двух стран.