Британский спецназ обманул талибов*, переодевшись в женщин

Британские спецназовцы из подразделения SAS (Special Air Service, Специальная авиадесантная служба) во время эвакуации из Афганистана смогли обмануть боевиков движения «Талибан (организация запрещена в России)», переодевшись в соблюдающих шариат афганских женщин, сообщает газета The Sunday Express.

Около 20 бойцов британского спецназа совершили многосоткилометровый переход с юга Афганистана до Кабула без поддержки и возможности провести эвакуацию по воздуху. Однако наиболее сложной задачей оказалось добраться до аэропорта имени Хамида Карзая через захваченный талибами Кабул.

«Военнослужащие бросили большую часть своего оборудования, кроме оружия и боеприпасов, и прикрылись паранджой», — рассказал источник издания в британском минобороны.

Во время эвакуации, у британских спецназовцев было несколько кризисных моментов, однако талибы не стали требовать снять паранджу, и у бойцов SAS получилось добраться до аэропорта.

Великобритания завершила эвакуацию своего военного контингента из Афганистана 29 августа.