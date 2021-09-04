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В США назвали три российских вертолета самыми опасными в мире

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Американские военные специалисты назвали три российских вертолета самыми опасными в мире, это Ка-52 «Аллигатор», Ми-28HM «Ночной суперохотник» и Ми-24 «Лань». Об этом сообщает журнал Military Watch.

Так, по словам экспертов, соосная система «Аллигатора» делает его эффективнее зарубежных конкурентов, так благодаря этой системе вертолет бесшумен и компактен. Также Ка-52 способен переносить тяжелое оружие, в том числе крылатые ракеты Х-31, а также ракеты «Атака» и «Вихрь», способные пробивать до 950 мм и 1000 мм брони соответственно.

Специалисты обратили внимание на то, что Россия является единственной страной в мире, создающей сразу несколько видов тяжелых ударных вертолетов высокого качества, в частности, Ми-28Н «Ночной охотник». Эта машина способна нести ракеты класса «воздух-воздух» с инфракрасным самонаведением Р-74М, что дает ей большое преимущество в боях с вражескими вертолетами.

При этом, оценивая вертолет Ми-24 времен Холодной войны, американские эксперты подчеркнули, что он до сих пор является одним из лучших в своем роде. Летные характеристики «Лани» позволяют вертолету маневрировать очень близко к земле вместе с пехотой и бронетехникой и обстреливать городские районы почти на уровне улиц.

В пятерку лучших вертолетов в мире также вошли американский AH-64E «Апач» и китайский Z-10M.

Ранее Military Watch рассказал об уязвимости НАТО перед российскими МиГ-31К.

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