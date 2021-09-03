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Путин назвал катастрофой ситуацию в Афганистане после вывода войск США

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Mohammad Ismail/Reuters

Президент России Владимир Путин в ходе Восточного экономического форума назвал гуманитарной катастрофой ситуацию в Афганистане после вывода из страны войск США. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Это слова самих американских аналитиков. Это катастрофа, потому что, если американцы, вообще они люди очень прагматичные, истратили на всю эту кампанию свыше полутора триллионов долларов за эти годы. А результат какой? Нулевой», — обратил внимание глава государства.

Президент подчеркнул, что нельзя какому бы то ни было народу демократию насаждать насильственными способами. Народ, желающий демократии, придет к этому сам.

«Советские войска тоже уходили из Афганистана , но уходили организованно. Все-таки режим, остался после вывода советских войск, просуществовал несколько лет <...> Если бы Советский Союз не перестал бы иметь хотя бы экономическую помощь, еще неизвестно, как бы складывалась ситуация в самом Афганистане», — сказал Путин.

По его словам, возможно, противоборствующим силам удалась бы о чем-то договориться.

Ранее стало известно, что лидер политического крыла радикального афганского движения «Талибан» (организация запрещена в России) мулла Абдул Гани Барадар встанет во главе нового правительства в Афганистане.

15 августа талибы (организация запрещена в России) объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. В Панджшерской долине на северо-востоке Афганистана развернуты силы сопротивления. Эта территория продолжает быть неподконтрольной «Талибану» — ранее боевики несколько раз пытались штурмовать Панджшер, но их наступления были отбиты без особого труда.

Как объяснил лидер Фронта сопротивления Афганистана Ахмад Масуд, они требуют, чтобы талибы обеспечили свободу и равноправие граждан и создали в республике инклюзивное правительство. Он подчеркнул, что в противном случае в провинции продолжится противостояние.

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События в Афганистане
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