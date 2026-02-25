Глава ФМБА представила Путину новую вакцину от аллергии

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова представила президенту России Владимиру Путину вакцину от аллергии на пыльцу березы «Аллергарда». Об этом сообщает РИА Новости.

В среду Путин посетил выставку передовых разработок, которая прошла в рамках Форума будущих технологий в Москве. Там глава ФМБА показала российскому лидеру генно-инженерную рекомбинантную вакцину. Препарат предназначен для лечения аллергии на пыльцу березы, а также аллергических реакций на косточковые фрукты.

Скворцова рассказала, что уникальность новой вакцины заключается в первом применении метода картирования аллергена. По ее словам, из него вычленяются только те фрагменты, которые отвечают за формирование гуморального (антительного) иммунитета, тогда как остальные фрагменты в препарат не попадают. Благодаря этому вакцина полностью лишена аллергенности, безопасна и хорошо переносится пациентами.

25 февраля главный онколог Минздрава РФ, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн заявил, что в России планируют разработать вакцину для терапии рака поджелудочной железы.

