В Кремле оценили целесообразность встречи глав России, США и Украины

Песков: трехсторонняя встреча имеет смысл для финализации договоренностей
Roman Naumov/Global Look Press

Встреча президента России Владимира Путина с главами Украины и США имеет смысл лишь для финализации договоренностей, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью журналисту телеканала «Россия» Павлу Зарубину. Оно опубликовано в Telegram-канале корреспондента.

«Здесь стоит согласиться, что трем президентам стоит встречаться только финализировать договоренности или, как говорят американцы, сделку», — сказал представитель Кремля.

24 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным «выразил готовность к компромиссу и открытость к переговорам по территориальным претензиям России». При этом он в очередной раз отказался выводить украинские войска из Донбасса.

17 и 18 февраля в Швейцарии прошел третий раунд переговоров в формате Россия — США — Украина. Встречи состоялись в Женеве, делегацию Москвы на них возглавлял помощник российского лидера Владимир Мединский. Он рассказал, что консультации были «тяжелыми, но деловыми». Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что стороны «почти договорились» о механизме контроля за прекращением огня. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Уиткофф допустил вероятность встречи Путина и Зеленского в ближайшие недели при посредничестве Трампа.

 
