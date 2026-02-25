Размер шрифта
В Кремле высказались о перспективах встречи Путина и Зеленского

Песков усомнился в возможности встречи Путина и Зеленского из-за позиции Киева
Михаил Климентьев/РИА Новости

Говоря о перспективах организации встречи президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского следует вспомнить заявления украинского лидера за последнюю неделю. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Что касается перспектив организации встреч президента России и Зеленского, ну, пока давайте ограничимся тем, что вспомним его заявление за последнюю неделю. <...> И задаться вопросом, есть ли смысл встречаться на высшем уровне, если киевский режим по-прежнему сохраняет такую позицию. Они вообще себе это как видят?» — сказал представитель Кремля.

Накануне Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным и отметил важность давления США и Европы на Москву для завершения конфликта. Украинский лидер ради завершения боевых действий «выразил готовность к компромиссу и открытость к переговорам по территориальным претензиям России». При этом он в очередной раз отказался выводить украинские войска из Донбасса.

В этот же день председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что словам украинского лидера о готовности к встрече с президентом России невелика цена. Сенатор отметил, что Зеленский заигрался в игру, которая для него чужда.

Ранее японский депутат сравнил Зеленского с нищим.

 
