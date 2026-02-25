Информация о желании Парижа и Лондона передать Киеву ядерное оружие не голословна, однако было бы странно ожидать, что Великобритания и Франция подтвердят такие сообщения. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Было бы странно предполагать, что они бы хором подтверждали [такие данные]. Для нас главное — данные, которыми располагают наши спецслужбы, это неголословные данные», — подчеркнул представитель Кремля.

24 февраля пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России заявило, что Великобритания и Франция готовятся вооружить Украину ядерной бомбой и сделать это таким образом, будто Киев разработал это оружие самостоятельно. Париж и Лондон это отрицают.

До этого, в декабре прошлого года, основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком сообщил, что Украина при содействии Великобритании и Франции разрабатывает ядерное оружие. По его мнению, в связи с этим мирные переговоры по урегулированию затягиваются.

Ранее политолог заявил, что Киев будет проталкивать тему ядерного оружия на ближайших переговорах.