Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Синоптик рассказала москвичам, какими будут первые дни марта

Позднякова: первые дни марта в Москве будут теплыми, рассказала синоптик
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Первые пять дней марта в Москве ожидаются теплыми. Об этом сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, в выходные дни (28 февраля и 1 марта) в столице ожидается оттепель. В первый день весны воздух прогреется до плюс одного градуса.

«Есть надежда, что последующие дни температура воздуха не будет сильно опускаться. Хотя она не будет высокой, но все-таки она останется выше климатической нормы», — сказала Позднякова.

Как добавила специалист, есть вероятность, что первая пятидневка месяца будет с положительной аномалией температуры воздуха.

До этого глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что обычно снег в Москве и Подмосковье тает 15-20 апреля, однако можно ожидать, что в 2026 году это произойдет позже. По словам эксперта, при теплой весне даже рекордные сугробы растают в положенные сроки. Если же будет холодно, то снег в не растает до мая, предупредил он.

Ранее россиянам назвали последствия введения потолка цен на такси в плохую погоду.

 
Теперь вы знаете
Что смотреть в кино в марте: 13 главных и громких премьер
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!