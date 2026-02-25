Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Отец случайно лег на 10-месячную дочку и раздавил ее

В Италии не выжила 10-месячная девочка, которую случайно придавил спящий отец
PhotographyByMK/Shutterstock/FOTODOM

В Италии мужчина случайно погубил собственную дочь, пока спал. Об этом пишет Corriere Roma.

Несчастный случай произошел в субботу, 21 февраля, в коммуне Риети. Вечером того дня, по словам отца девочки, они заснули на одной кровати, но во сне мужчина случайно навалился на тело 10-месячной дочери и перекрыл ей доступ воздуха. Проснувшись, он обнаружил, что дочь посинела и уже не дышит.

Мужчина немедленно позвонил в службу экстренной помощи, после чего на место прибыли парамедики, которые организовали транспортировку девочки в критическом состоянии в больницу Джемелли в Риме, куда она прибыла в воскресенье утром.

Врачи три дня боролись за жизнь пострадавшей, но спасти не смогли — длительная остановка сердца привела к необратимому повреждению головного мозга. Грозит ли теперь уголовная ответственность ее отцу, не уточняется.

Ранее в Свердловской области осудили отца, который случайно погубил маленького сына.

 
Теперь вы знаете
Что смотреть в кино в марте: 13 главных и громких премьер
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!