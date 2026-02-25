Отец случайно лег на 10-месячную дочку и раздавил ее

В Италии мужчина случайно погубил собственную дочь, пока спал. Об этом пишет Corriere Roma.

Несчастный случай произошел в субботу, 21 февраля, в коммуне Риети. Вечером того дня, по словам отца девочки, они заснули на одной кровати, но во сне мужчина случайно навалился на тело 10-месячной дочери и перекрыл ей доступ воздуха. Проснувшись, он обнаружил, что дочь посинела и уже не дышит.

Мужчина немедленно позвонил в службу экстренной помощи, после чего на место прибыли парамедики, которые организовали транспортировку девочки в критическом состоянии в больницу Джемелли в Риме, куда она прибыла в воскресенье утром.

Врачи три дня боролись за жизнь пострадавшей, но спасти не смогли — длительная остановка сердца привела к необратимому повреждению головного мозга. Грозит ли теперь уголовная ответственность ее отцу, не уточняется.

Ранее в Свердловской области осудили отца, который случайно погубил маленького сына.