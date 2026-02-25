Путин поручил проработать защиту рынка биотехнологий в России

Президент России Владимир Путин поручил правительству предложить действенные механизмы развития и защиты внутреннего рынка биотехнологий. Об этом сообщает РИА Новости.

«Прошу правительство быстрее построить долгосрочное видение, национальную Стратегию формирования биоэкономики до середины 21 века», — сказал глава государства в ходе пленарного заседания Форума будущих технологий.

Помимо этого российский лидер поручил правительству подготовить сценарии практического применения биотехнологических разработок в экономике, а также в социальной сфере

25 февраля глава государства прибыл на площадку Форума будущих технологий. Мероприятие проходит в столичном Центре международной торговли (ЦМТ). В этом году форум посвятили вопросам формирования биоэкономики в России и применения биотехнологий в различных отраслях.

До этого российский лидер направил телеграмму участникам Форума будущих технологий, текст которой опубликован на сайте Кремля. В приветствии глава государства обратил внимание, что данное мероприятие по праву считается авторитетной площадкой для демонстрации и продвижения передовых технологий и проектов в РФ.

Ранее Путин заявил о важности сотрудничества с другими странами в области биотехнологий.