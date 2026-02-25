Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

Захарова напомнила Бербок, что Гренландия вышла из ЕС

Захарова: Гренландия вышла из состава ЕС в 1985 году
Станислав Красильников/РИА Новости

Гренландия вышла из состава Европейского союза (ЕС) в 1985 году. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова председателя 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и экс-министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о принадлежности страны к объединению.

«Гренландия не является частью ЕС. Дания — член Евросоюза. Жители Гренландии же проголосовали на референдуме за выход из Европейских сообществ в 1982 году, и данная территория перестала быть их частью в 1985 году», — написала дипломат.

Захарова назвала поразительным, что экс-глава МИД Германии не замечала Гренландию «на карте Евросоюза».

Днем 25 февраля Бербок по ошибке заявила, что Гренландия является частью Евросоюза. По ее словам, если бы американцам сразу не сказали о территориальной причастности острова к ЕС, то многие в США этого бы и не знали. Глава Генассамблеи отметила, что на полях Всемирного экономического форума в Давосе лидеры ведущих мировых концернов якобы спрашивали ее, почему для Европы остров так важен.

Ранее США объявили об отправке военных в Гренландию.

 
Теперь вы знаете
Что смотреть в кино в марте: 13 главных и громких премьер
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!