Захарова напомнила Бербок, что Гренландия вышла из ЕС

Гренландия вышла из состава Европейского союза (ЕС) в 1985 году. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова председателя 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и экс-министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о принадлежности страны к объединению.

«Гренландия не является частью ЕС. Дания — член Евросоюза. Жители Гренландии же проголосовали на референдуме за выход из Европейских сообществ в 1982 году, и данная территория перестала быть их частью в 1985 году», — написала дипломат.

Захарова назвала поразительным, что экс-глава МИД Германии не замечала Гренландию «на карте Евросоюза».

Днем 25 февраля Бербок по ошибке заявила, что Гренландия является частью Евросоюза. По ее словам, если бы американцам сразу не сказали о территориальной причастности острова к ЕС, то многие в США этого бы и не знали. Глава Генассамблеи отметила, что на полях Всемирного экономического форума в Давосе лидеры ведущих мировых концернов якобы спрашивали ее, почему для Европы остров так важен.

Ранее США объявили об отправке военных в Гренландию.