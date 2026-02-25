Глава Екатеринбурга показал новый памятник Балабанову

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в Telegram-канале сообщил, что на площади у Дворца молодежи установят памятник режиссеру Алексею Балабанову.

Скульптура будет стоять неподалеку от дома, где жил режиссер, и школы, в которой он учился. Над памятником работал скульптор Мейрам Баймуханов. Торжественное открытие монумента состоится 18 мая – в день памяти Алексея Балабанова.

Орлов поделился снимками нового памятника. Он поздравил режиссера с днем рождения. Кинематографисту могло исполниться 67 лет.

«Его творческий путь начался в 1980-е годы на Свердловской киностудии. В то время наш город был местом процветания андеграундной культуры и рождения особого направления в рок-музыке. Все творчество Балабанова неразрывно связано со свердловскими рок-музыкантами. В рамках Года уральского рока и 40-летия Свердловского рок-клуба в честь Алексея Балабанова будет установлен памятник», — поделился глава города.

Балабанов стал известен благодаря таким фильмам, как «Брат», «Брат 2», «Жмурки», «Груз 200» и «Про уродов и людей».

В августе 2025-го в Екатеринбурге появилась улица, названная в честь Балабанова.

