Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Культура

Глава Екатеринбурга показал новый памятник Балабанову

В Екатеринбурге откроют памятник Балабанову
Telegram-канал Глава Екатеринбурга Алексей Орлов

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в Telegram-канале сообщил, что на площади у Дворца молодежи установят памятник режиссеру Алексею Балабанову.

Скульптура будет стоять неподалеку от дома, где жил режиссер, и школы, в которой он учился. Над памятником работал скульптор Мейрам Баймуханов. Торжественное открытие монумента состоится 18 мая – в день памяти Алексея Балабанова.

Орлов поделился снимками нового памятника. Он поздравил режиссера с днем рождения. Кинематографисту могло исполниться 67 лет.

«Его творческий путь начался в 1980-е годы на Свердловской киностудии. В то время наш город был местом процветания андеграундной культуры и рождения особого направления в рок-музыке. Все творчество Балабанова неразрывно связано со свердловскими рок-музыкантами. В рамках Года уральского рока и 40-летия Свердловского рок-клуба в честь Алексея Балабанова будет установлен памятник», — поделился глава города.

Балабанов стал известен благодаря таким фильмам, как «Брат», «Брат 2», «Жмурки», «Груз 200» и «Про уродов и людей».

В августе 2025-го в Екатеринбурге появилась улица, названная в честь Балабанова.

Ранее стал известен главный режиссер социального кино в России.

 
Теперь вы знаете
Что смотреть в кино в марте: 13 главных и громких премьер
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!