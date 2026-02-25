Euroclear подал апелляционную жалобу по иску Центробанка РФ

Euroclear обжаловал решение о закрытом заседании по иску Центробанка РФ

Бельгийский депозитарий Euroclear подал жалобу на рассмотрение иска Центробанка РФ в закрытом режиме. Об этом говорится в картотеке арбитражных дел.

Жалоба поступила в суд первой инстанции 13 февраля. Она будет передана для рассмотрения в Девятый арбитражный апелляционный суд.

15 декабря прошлого года в Арбитражный суд города Москвы поступило исковое заявление Банка России к Euroclear на 18,17 трлн рублей (€195 млрд). В бельгийском депозитарии хранятся €180 млрд замороженных активов российского регулятора.

18 декабря премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что изъятие российских активов может спровоцировать контрмеры со стороны Москвы, а частности, конфискацию активов Euroclear, которая станет «финансовым кошмаром» и приведет к краху этого института.

Ранее в Британии назвали «провалом» политику ЕС по конфискации активов РФ.