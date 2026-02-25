Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

«Зато какие люди»: Путин ответил на слова о сложности географических условий РФ

Путин ответил на реплику о сложности географических условий России
Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин ответил на реплику главы исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаила Ковальчука о сложности географических условий РФ. Диалог произошел на Форуме будущих технологий.

Ковальчук отметил, что президент часто повторяет важную для России задачу — создание пространственно связанной страны. По его словам, освоить такие территории естественным путем непросто, поскольку в России сложные географические условия.

«Зато какие люди!» — ответил Путин.

Глава государства посетил выставку передовых разработок, которая организована на площадке Форума будущих технологий.

Также Путин в ходе пленарного заседания Форума будущих технологий заявил, что равный доступ стран к технологиям будущего является условием для развития цивилизации. На сегодняшний день биотехнологии развиваются с беспрецедентной скоростью, отметил он. Российский лидер подчеркнул, что РФ готова к реализации совместных программ в сфере биоэкономики в рамках БРИКС.

Ране Путин заявил, что РФ должна развиваться в сфере биотехнологий.

 
Теперь вы знаете
Что смотреть в кино в марте: 13 главных и громких премьер
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!