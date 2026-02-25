«Зато какие люди»: Путин ответил на слова о сложности географических условий РФ

Президент России Владимир Путин ответил на реплику главы исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаила Ковальчука о сложности географических условий РФ. Диалог произошел на Форуме будущих технологий.

Ковальчук отметил, что президент часто повторяет важную для России задачу — создание пространственно связанной страны. По его словам, освоить такие территории естественным путем непросто, поскольку в России сложные географические условия.

«Зато какие люди!» — ответил Путин.

Глава государства посетил выставку передовых разработок, которая организована на площадке Форума будущих технологий.

Также Путин в ходе пленарного заседания Форума будущих технологий заявил, что равный доступ стран к технологиям будущего является условием для развития цивилизации. На сегодняшний день биотехнологии развиваются с беспрецедентной скоростью, отметил он. Российский лидер подчеркнул, что РФ готова к реализации совместных программ в сфере биоэкономики в рамках БРИКС.

Ране Путин заявил, что РФ должна развиваться в сфере биотехнологий.