«Порочит репутацию игрока и клуба»: «Уфа» о задержании игрока ЦСКА

«Уфа» сделала заявление из-за задержания игрока ЦСКА Агапова
Григорий Соколов/РИА Новости

Футбольный клуб «Уфа» в своем Telegram-канале сообщил, что находится в курсе ситуации, произошедшей с футболистом Ильей Агаповым.

«Однако мы хотим заявить, что трактовка СМИ неверна и порочит репутацию как футболиста, так и клуба. На данный момент клуб уже ведет внутреннее расследование произошедшего инцидента, в то время как Илья вместе с командой в штатном режиме продолжает готовиться к возобновлению сезона», — говорится в сообщении.

Согласно опубликованной в СМИ информации, в ночь на 25 февраля спортсмен в состоянии сильного алкогольного опьянения проник в здание музыкальной школы и начал угрожать охраннице, которая находилась на своем посту. Женщина вызвала Росгвардию, и игрок был задержан. При этом свой поступок Агапов объяснить не сумел и провел ночь в отделении полиции. Позднее журналист Сергей Ильев передал в своем Telegram-канале версию Агапова, который отрицает, что забрался в школу пьяным, и приводит свою версию событий.

25-летний Агапов — воспитанник казанского «Рубина», он выступал за «Нефтехимик» и «Спартак-2». В 2022 году он подписал контракт с «Пари Нижним Новгородом», а в зимнее трансферное окно 2023 года стал игроком московского ЦСКА. Однако закрепиться в основе он не сумел — в 2025 году он играл в аренде в «Пари НН» и тольяттинском «Акроне», а в 2026 году на правах аренды перешел в «Уфу».

Уфимская команда не так давно вернулась со сборов, которые проводила в Турции. «Уфа» выступает в Первой лиге и идет на 16-й строчке в турнирной таблице, набрав 20 очков после 21 сыгранного матча.

