ВКС России принял на вооружение новый автомат для летчиков

Воздушно-космические силы России приняли на снабжение новый образец оружия — пистолет-пулемет Калашникова (ППК-20), сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в авиастроительной отрасли.

«Руководством Воздушно-космических сил России принято решение о штатном включении в НАЗ летчиков истребительной, штурмовой и бомбардировочной авиации пистолета-пулемета ППК-20. Соответствующие работы по укладке пистолетов-пулеметов в НАЗ начнутся в ближайшее время», — указано в сообщении.

НАЗ, или носимый аварийный запас является обязательным комплектом выживания военных летчиков, которые присутствуют в каждом самолете на случай аварийной посадки, крушения или несчастного случая.

ППК-20 был представлен в первые Международном военно-техническом форуме «Армия-2020». Он был разработан при участии Виктора Калашникова — сына легендарного Михаила Тимофеевича Калашникова. Виктор Калашников также принимал участие в разработке многих видов оружия.

Ранее концерн «Калашников» сообщил, что автомат АК-12 адаптируется под антропометрию любого военного.