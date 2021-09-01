Талибы* расстроились, что американцы оставили им выведенные из строя вертолеты

Боевики «Талибана (организация запрещена в России)» разгневаны и «чувствуют себя преданными и обманутыми», обнаружив, что вертолеты, брошенные в аэропорту Кабула, выведены из строя, сообщает Al Jazeera.

Репортер телеканала, которая осматривала ангар на военной стороне аэропорта, сказала, что группировка «ожидала, что американцы оставят вертолеты целыми и пригодными для использования».

«Талибан был разочарован, обнаружив вышедшие из строя самолеты и вертолеты... Они заявили — мы считаем, что это национальное достояние, теперь мы являемся правительством, и все это могло бы нам очень пригодиться», — продолжила корреспондент.

Представитель Пентагона подтвердил Fox News, что американские военные вывели из строя оборудование в международном аэропорту Кабула перед отъездом.

Ранее Пентагон заявил о завершении вывода американских войск из Афганистана. Байден решил не продлевать операцию по эвакуации людей из Афганистана, исходя из рекомендаций американских военных. В дальнейшем талибы отпраздновали вывод иностранных войск из страны выстрелами в воздух.

Новый опрос Pew Research Center показал, что почти 70% американцев оказались недовольны итогами пребывания США в Афганистане.