Неизвестные повредили 400 самокатов в Москве

В центре Москвы неизвестные повредили 400 самокатов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

400 самокатов модели Nine bot max pro были обмазаны солидолом.

Отмечается, что инцидент произошел 26 августа, однако в полицию заявитель обратился только 30 августа. Самокаты были повреждены около домов на Ленинском проспекте и Крымском валу.

Сумма ущерба устанавливается, по факту произошедшего проводится проверка.

В начале лета в подмосковном Красногорске 15-летние блогеры выкинули в реку с моста арендованный электросамокат и выложили видео в TikTok, а потом во «ВКонтакте». Подростков нашли по камерам видеонаблюдения. Позже в городе появился баннер с извинениями «шутников».