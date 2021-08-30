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Байден разрешил американским военным устроить любую месть за атаки по аэропорту Кабула

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Shekib Rahmani/AP

Президент Соединенных Штатов Джо Байден разрешил американским военным устроить любую месть за атаки по аэропорту Кабула, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя Белого дома Джен Псаки.

«Президент ясно дал понять командирам, что они не должны останавливаться ни перед чем и заставить ИГИЛ (организация запрещена в России) заплатить за смерть американских военных», — заявила Псаки на брифинге.

При этом Псаки назвала самозащитой действия вооруженных сил США в Кабуле после нескольких терактов.

Ранее стало известно, что после удара США по Кабулу 29 августа погибли 6 афганских детей.

США нанесли удар по Кабулу с целью ликвидации боевика, планировавшего новую атаку на воздушную гавань. По некоторым данным, в результате этой атаки погибли от девяти до 12 человек, в том числе дети. Удар был нанесен по одному из жилых домов.

Взрыв произошел недалеко от здания кабульского аэропорта. Над районом в небо поднялись большие клубы дыма.

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