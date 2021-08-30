СМИ: талибы* атаковали аванпост сил сопротивления в Панджшере

Талибы (организация запрещена в России) атаковали аванпост сил сопротивления в Панджшере, сообщает телеканал TOLO News со ссылкой на источник в анти-талибском сопротивлении.

Согласно сообщению, прозвучавшему в эфире телеканала, силы сопротивления смогли отразить атаку боевиков «Талибана».

Ранее талибы отключили интернет в Панджшере.

Накануне талибы объявили об отправке сотен бойцов в провинцию Панджшер, которая находится под контролем сил сопротивления. Ранее «Талибан» заявил, что дал Масуду четыре часа, чтобы сдаться.

15 августа радикальное движение «Талибан» объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Талибы контролируют и столицу страны — Кабул. Тысячи людей укрылись в столичном аэропорту, пытаясь выбраться из страны. Эвакуация продлится до 31 августа.

Кроме того, в «Талибане» заявили о взятии в осаду сил сопротивления в Панджшере.