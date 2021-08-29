Эрдоган заявил о поступлении на вооружение армии Турции новейшего беспилотника

Новейший высотный дальний ударный беспилотник Bayraktar Akinci поступил на вооружение в турецкую армию. Об этом сообщает агентство Anadolu Ajansı со ссылкой на президента Турции Тайипа Эрдогана.

«Сегодня мы приветствуем включение в арсенал нашей армии тяжелого беспилотника Bayraktar Akinci, одного из лучших в мире. Это еще один символ нашей независимости. Турция стала третьей ведущей страной, которая имеет такие технологии», — отметил турецкий глава.

Также Эрдоган добавил, что есть планы сделать Турцию лидером в сфере технологий беспилотного истребителя.

Церемония передачи БПЛА прошла в Текирдаге.

«Мы доказали нашу силу всему миру в технологиях производства беспилотников. Турция перестала быть страной, которая только покупает, мы стали сами разрабатывать и продавать», — подчеркнул президент.

Эрдоган обратил внимание, что август является месяцем побед в турецкой истории.

«С нашей сегодняшней программой мы добавляем еще одну новую победу», — заметил он.

Ранее в Турции заявили о планах продолжить военно-техническое сотрудничество с Россией.