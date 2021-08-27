В ОБСЕ назвали тревожной ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе

Спецпредставитель главы ОБСЕ на Украине и в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Микко Киннунен заявил, что ситуация на востоке Украины остается стабильной, но тревожной. Об этом сообщает ТАСС.

«Ситуация в области безопасности вдоль линии соприкосновения остается стабильной, но тревожной: в течение августа 2021 года Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ (СММ ОБСЕ) сообщала в среднем о 180 нарушениях режима прекращения огня в день», — сказал он по итогу встреч контактной группы и ее рабочих групп в формате видеоконференций, прошедших 25-26 августа.

Куннунен добавил, что улучшение ситуации в области безопасности является основой для достижения результатов в других областях, в том числе в гуманитарной и экономической сферах.

Ранее постоянный председатель России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявил, что срыв заседания группы со стороны Украинской делегации – это клоунада.