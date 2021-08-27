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Псаки заявила, что США продолжат контакты с «Талибаном*» для вывоза людей после 31 августа

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Evelyn Hockstein/Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты продолжат контакты с «Талибаном (организация запрещена в России)» для вывоза людей после 31 августа, сообщает ТАСС.

«Мы продолжим работать над тем, чтобы вывозить людей из Афганистана даже после 31 числа. И нам для этого потребуется координироваться с талибами. Я не стану называть это партнерством или чем-то еще, кроме продолжения координации», — заявила Псаки.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что силы США в Афганистане могут подвергнуться новым атакам.

В четверг, 26 августа, несколько взрывов произошли рядом с аэропортом Кабула. Террорист подорвал себя рядом с гостиницей Baron Hotel, где останавливаются иностранцы. Второй взрыв произошел недалеко от здания МИД Афганистана. СМИ также сообщали, к трагедии причастна террористическая группировка ИГ (организация запрещена в России).

По последним данным Минздрава Афганистана, погибли 90 человек, более 150 получили ранения.

Жертвами атаки стали 11 американских морских пехотинцев и медик ВМФ США. По данным источника Reuters, погибли 13 американских военнослужащих.

Президент США Джо Байден заявил, что США «не забудет и не простит» виновников терактов в аэропорту Кабула — они будут наказаны сполна.

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