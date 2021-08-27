Байден пообещал направить в Афганистан дополнительные силы, если военные об этом попросят

Президент США Джо Байден пообещал направить в Афганистан дополнительные силы, если американские военные выдвинут такую просьбу.

«Я заявил своим военным, что если нужны дополнительные силы — я их предоставлю. Но военные из Комитета начальников штабов, полевые командующие связались со мной и подтвердили готовность выполнять миссию так, как она была спланирована изначально. То есть необходимо вывезти как можно больше людей в установленные сроки. Они считают, что это лучший способ действия», — заявил Байден, выступая в Белом доме в связи с терактом в аэропорту Кабула.

По словам Байдена, он убежден, что США удастся найти и наказать виновных в теракте «без разворачивания крупных боевых действий».

«Мы можем, и мы обязаны завершить эту миссию — и это обязательно произойдет. Нас не остановят террористы, мы продолжим эвакуацию», — сказал он.

Байден подчеркнул, что операцию по эвакуации планируется завершить в установленный срок — к 31 августа.

Ранее несколько взрывов произошли рядом с аэропортом Кабула. Террорист подорвал себя рядом с гостиницей Baron Hotel, в которой останавливаются иностранцы. Второй взрыв произошел недалеко от здания Министерства иностранных дел Афганистана. СМИ также сообщали, к трагедии причастна террористическая группировка ИГ (организация запрещена в России)

Жертвами атаки стали 11 американских морских пехотинцев и медик ВМФ США. Движение «Талибан» (организация запрещена в России) не смогло назвать ответственных за взрывы, но осудило атаку. Вскоре Пентагон обвинил ИГ в терактах в Кабуле