Минобороны Казахстана назвало возможную причину пожара в военной части

Пожар, продолжающийся на складе инженерных боеприпасов на территории военной части в Жамбылской области Казахстана, мог быть вызван сгоранием тротила, который там хранится. Об этом заявили в министерстве обороны страны.

«Динамика пожара характерна для возгорания инженерных боеприпасов <…> Трассирующие следы в небе могут быть обусловлены возгоранием хранящихся на складе сигнальных патронов», — отметили в ведомстве.

В министерстве пояснили, что после ликвидации последствий пожара в Арыси на данный склад была вывезена часть инженерных боеприпасов, предназначенных для локальных подрывов и не оснащенных снарядами дальнего действия.

В результате пожара пострадали не менее 60 человек. На месте происшествия работают порядка 300 сотрудников регионального УВД и личный состав воинской части (520 человек).

Жителей домов, расположенных рядом с воинской частью, эвакуировали.

Возгорание спровоцировало взрыв в воинской части в казахстанском городе Тараз 26 августа около 19:00 по местному времени (16:00 по мск).