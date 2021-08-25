Лидер афганского сопротивления предупредил Россию об угрозах со стороны талибов*

Лидер Фронта национального сопротивления Афганистана Ахмад Масуд заявил, что, если экстремистская идеология «Талибана (организация запрещена в России)» укоренится на территории страны, то распространится и в Центральной Азии, и на юге России. Об этом он сообщил в интервью РБК.

«После того как «Талибан» взял Кабул, мы видели, как много группировок по всему миру поздравили их и теперь приводят в пример своим членам, говоря, что те тоже смогут такого добиться. Так что это все может привести к эскалации и появлению большего числа террористов, которые захотят прийти в Центральную Азию или дестабилизировать юг России», — подчеркнул он.

По словам Масуда, у него не было контактов с официальными представителями России.

«Но я надеюсь на то, что будет возможность это сделать, потому что у России есть опасения по поводу ситуации с безопасностью в Афганистане, есть обеспокоенность политической ситуацией», — сказал лидер Фронта национального сопротивления Афганистана.

Масуд выразил надежду на то, что российская сторона вмешается политически и поможет избежать эскалации насилия.

Талибы объявили о захвате власти в Афганистане 15 августа. Сейчас они полностью контролируют столицу страны Кабул и другие города. Единственной возможностью уехать из страны пока остается аэропорт Кабула, через которых власти других государств эвакуируют своих граждан. Сами афганцы также пытаются попасть на самолет, однако боевики перекрыли дорогу в аэропорт и пускают туда только иностранцев. По словам официального представителя «Талибана» Забихуллы Муджахида, после 31 августа покинуть Афганистан будет нельзя.

Минобороны РФ 25 августа организовало эвакуацию из Афганистана более 500 граждан России, стран ОДКБ (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан) и Украины.