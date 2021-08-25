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Российский комплекс ПВО «Пальма» впервые интегрируют на иностранный корабль

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Александр Гальперин/РИА «Нововсти»

Генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил, что корабельный ракетно-артиллерийский комплекс ПВО «Пальма» впервые установят на иностранном военном корабле. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Михеева, соответствующий контракт был подписан в рамках международного форума «Армия-2021».

Он отметил, что у «Рособоронэкспорта» богатое портфолио по экспорту технологий. У компании есть совместные проекты с Индией, Вьетнамом, Китаем, Малайзией, Бразилией, Иорданией. Так, ПВО «Пальма» стоит на закупленных в России вьетнамских «Гепардах 3.9».

Автоматизированный зенитный артиллерийский комплекс «Пальма» предназначен для защиты кораблей, военных баз, аэродромов, промышленных объектов от крылатых ракет, авиабомб, самолетов. Может использоваться для борьбы с малотоннажными надводными и малоразмерными береговыми целями.

Ранее сообщалось, что «Рособоронэкспорт» готовится подписать с Турцией контракт на поставку дополнительной партии зенитных ракетных систем С-400.

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