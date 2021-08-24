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СМИ: США приступили к выводу из Афганистана обеспечивающих эвакуацию военных

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Hoshang Hashimi/AP

США начали вывод из Афганистана воинского контингента, который был занят обеспечением эвакуации. Об этом сообщает телеканал Fox со ссылкой на анонимных американских чиновников.

Соединенные Штаты за последние несколько дней перебросили в аэропорт Кабула до 6,5 тыс. военнослужащих для обеспечения вывоза из страны всех американских граждан, граждан третьих стран и местных жителей из групп риска.

Талибы (организация запрещена в России) объявили о полном захвате Афганистана 15 августа. После этого из страны начался массовый исход беженцев и эвакуация западных дипломатических миссий и сотрудников компаний.

Пресс-секретарь министерства обороны Джон Кирби в ходе регулярного брифинга для журналистов заявлял о том, что американская армия перед выводом войск из перешедшего под контроль движения «Талибан» Афганистана планирует уничтожить часть военной техники и вооружения.

Ранее представитель «Талибана» Сухейл Шахин объявил, что вывезти людей и технику американцы должны до 31 августа, в противном случае талибы будут расценивать присутствие американцев как оккупацию.

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