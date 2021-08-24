СМИ: США приступили к выводу из Афганистана обеспечивающих эвакуацию военных

США начали вывод из Афганистана воинского контингента, который был занят обеспечением эвакуации. Об этом сообщает телеканал Fox со ссылкой на анонимных американских чиновников.

Соединенные Штаты за последние несколько дней перебросили в аэропорт Кабула до 6,5 тыс. военнослужащих для обеспечения вывоза из страны всех американских граждан, граждан третьих стран и местных жителей из групп риска.

Талибы (организация запрещена в России) объявили о полном захвате Афганистана 15 августа. После этого из страны начался массовый исход беженцев и эвакуация западных дипломатических миссий и сотрудников компаний.

Пресс-секретарь министерства обороны Джон Кирби в ходе регулярного брифинга для журналистов заявлял о том, что американская армия перед выводом войск из перешедшего под контроль движения «Талибан» Афганистана планирует уничтожить часть военной техники и вооружения.

Ранее представитель «Талибана» Сухейл Шахин объявил, что вывезти людей и технику американцы должны до 31 августа, в противном случае талибы будут расценивать присутствие американцев как оккупацию.