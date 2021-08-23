Корабли Северного флота прибыли в порт Алжир после отказа Испании

Отряд кораблей Северного флота Военно-морского флота России, которому правительство Испании отказало в возможности захода в порт города Сеута, зашел в порт Алжира. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителей Северного флота страны.

«Сегодня отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота, выполняющий задачи дальнего похода в Средиземном море, совершил деловой заход в город-порт Алжир — столицу одноименного государства в Северной Африке», — уточнили в пресс-службе флота.

Как добавили в ведомстве, в составе российского отряда есть противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», спасательно-буксирное судно «Алтай», а также средний морской танкер «Академик Пашин».

В дальнейшем планируется ряд протокольных мероприятий с участием командования отряда кораблей и командования Центральным военно-морским районом ВМС Алжира.

Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел Испании не позволило двум российским военным кораблям зайти в порт Сеута. Визиты кораблей ВМФ России в Сеуту являлись обычной практикой в период 2010-2016 гг. Тогда насчитывалось порядка 60 заходов военных кораблей всех типов с экипажем более 10 тыс. человек.