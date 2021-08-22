В России началась разработка первого в стране дрона-камикадзе для морского базирования

Компания ZALA Aero, входящая в концерн «Калашников», объявила о начале разработки морской версии дронов-камикадзе «КУБ», которая станет первым российским образцом данного типа. Об этом заявил руководитель спецпроектов компании Никита Хамитов, сообщает ТАСС.

«Опережая момент формирования требований заказчика, мы инициативно начали работу над «морской» модификацией КУБ-БЛА с возможностью эксплуатации на скоростных транспортно-десантных катерах и кораблях специального назначения, что значительно увеличивает их боевые возможности», — сообщил он.

Компания ZALA Aero является одним из ведущих российских разработчиков и производителей беспилотных воздушных систем и мобильных комплексов. С января 2015 года компания входит в группу компаний «Калашников». Главными продуктами ZALA Aero являются беспилотные комплексы и программные решения для авиационного мониторинга.

В апреле главный конструктор группы компаний ZALA Aero Александр Захаров рассказал о разработке первой в мире системе «воздушного минирования» против беспилотных летательных аппаратов (БЛА).